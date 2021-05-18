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Spor Salip Uçan, Beşiktaş'la mı anlaştı? Salih Uçan kimdir kariyeri
Spor

Salip Uçan, Beşiktaş'la mı anlaştı? Salih Uçan kimdir kariyeri

Salih Uçan Beşiktaş'tan ne kadar alacak? Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığı ileri sürüldü. Peki, Salip Uçan ne kadar kazanacak? Salih Uçan kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:14:00 -
Salip Uçan, Beşiktaş'la mı anlaştı? Salih Uçan kimdir kariyeri

Salip Uçan, Beşiktaş'la mı anlaştı? 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Alanyaspor formasıyla dikkat çeken Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Salih Uçan ile  7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Salih'in transfer sezonunun başlamasıyla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Salih Uçan kimdir kariyeri

Salih Uçan 6 Ocak 1994’te dünyaya geldi. Kariyer yaşamına pek çok kulüp maçı ve milli maç sığdıran futbolcu henüz 26 yaşındadır. Oyuncunun 1,88 metre boyunda olduğu bilinmektedir.

Salih Uçan, profesyonel kariyerine başlamadan önce yaklaşık 6 yıl altyapıda oynamıştır. Buna göre, genç futbolcu 2004 yılında Marmaris Belediyespor ile bu spora adım atmıştır. Bundan sonraysa 2008 ve 2012 yılları arasında Bucaspor formasını taşımıştır. Yükselen başarı grafiğiyle dikkat çeken isim, sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Salih Uçan Fenerbahçe’den sırasıyla; Roma, Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştır. Son olaraksa 2019’da imzalanan sözleşmeyle Aytemiz Alanyaspor’a transfer oldu.

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