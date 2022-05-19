Salima Mukansanga kimdir? Salima Mukansanga nereli hangi maçlarda görev aldı?

Ruandalı Salima Mukansanga, daha önce 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 2019 Fransa Kadınlar Dünya Kupası, 2018 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’nda da görev yapmıştı. Başarılarına bir yenisini ekleyen 33 yaşındaki Salima Mukansanga, böylece tarihe adını yazdırmış oldu. Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda 10 Ocak tarihinde oynanan Gine-Malavi maçında, turnuvanın ilk kadın dördüncü hakemi olarak da görev yapmıştı.

Salima Mukansanga kimdir?

Salima Mukansanga 1988 yılında Ruanda'da doğdu. Ruanda'dan uluslararası bir futbol hakemidir. Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda resmi görevliydi. 2022'de Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda hakemlik yapan ilk kadın oldu. Fatiha Jermoumi (Fas), Carine Atemzabong (Kamerun) ve Bouchra Karboubi'den oluşan tamamı kadınlardan oluşan bir hakem ekibine liderlik etti. (Fas) VAR olarak. Olimpiyatlar, FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası ve CAF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptı.