Salim Özpak kimdir, nerelidir? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü atamaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi. 2011 yılı Eylül ayı itibari ile Genel Müdürlük görevine getirilen Özpak bu görevi 2015 yılında bıraktı. Peki Salim Özpak kimdir, nerelidir? Salim Özpak hangi görevlerde bulundu? İşte Salim Özpak hayatı ve biyografisi.

Salim Özpak kimdir?

26 Nisan 1955 yılında Kasımpaşa’da dünyaya gelen Özpak, 1977 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'ni birincilikle bitirdi. 1 Ağustos 1978 tarihinde Taş Kızak Tersanesinde sivil dizayn mühendisi olarak işe başladı. 1980 yılında vatani görevini tamamlayan Özpak, 1981 yılında Tuzla Günsin Tersanesi'nde çalışmaya başladı ve bu görevinde 5 yıl çalıştı. Ardından 1986 yılında Gemi Sanayi A.Ş. Mühendis, Şef, Başmühendis ve Şube Müdürü olarak çalıştı. Gemi Sanayi A.Ş ‘nin TDİ geçmesi ile birlikte TDİ’de Araştırma, Plan ve Koordinasyon (APK) de müdür yardımcısı olarak çalıştı. 18 yıl boyunca görev aldığı kurumdan, 2004 yılında Türk Loydu’na geçti. Türk Loydun’da yönetim sisteminin her kademesinde görev aldıktan sonra 2011 yılı Eylül ayı itibari ile Genel Müdürlük görevine getirilen Özpak bu görevi 2015 yılında bıraktı. Evli ve yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

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