Salim Dervişoğlu Caddesi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor

Yıl sonuna yetiştirilmesi hedeflenen İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi 3. etabındaki çalışmalarda yağmursuyu hattı imalatları ve zemin düzleme işleri yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki 3. etap çalışmaları devam ediyor. D - 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metrelik kısımda inşa ediliyor. Proje çalışmaları kapsamında yağmursuyu hattı imalatı ve asfalt öncesi zemin düzleme işleri yapılıyor. Yıl sonuna bitirilmesi hedeflenen Salim Dervişoğlu Caddesi çalışmalarında, yağmursuyu hattı imalatına ve betonarme istinat perde inşalarına devam ediliyor.

Kocaeli’deki ulaşım ağını rahatlatacak ve konfor getirecek Salim Dervişoğlu Caddesi 3. etabın birinci kısmı, Hasan Gemici Spor Salonu’ndan Kara Fatma Üst Geçidine kadarki 650 metrelik alanı oluşturuyor. İkinci kısım ise İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan mesafeyi kapsıyor. 2 çarpı 2 şeklinde duble yol olacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde genişletmelerden kaynaklanan kamulaştırmalar da yapıldı.

Proje kapsamında trafik yol işaretleri, aydınlatma direkleri ve yol kenarında bisiklet yolu imalatları yapılacak. İkinci kısım çalışmaları kapsamında üçgen ada şeklinde 2 adet kavşak inşa edilecek. Caddede 20 bin metreküp kazı, 50 bin metreküp dolgu, 10 bin metreküp taş dolgu ve 52 bin ton PMT malzeme kullanılacak. Mevcut yoldaki tüm eski asfalt sökülerek yerine 37 bin ton asfalt serimi de yapılacak.