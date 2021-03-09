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Biyografi Salim Arda Ermut kimdir? Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Salim Arda Ermut kimdir? Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alındı. Zafer Sönmez’den boşalan koltuğa Salim Arda Ermut atandı. Peki Varlık Fonu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Salim Arda Ermut kimdir, nerelidir? Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 08:06:00 - 2021-03-09 08:06:22
Salim Arda Ermut kimdir? Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut oldu. Salim Arda Ermut, Kasım 2020’de Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştı. Peki Salim Arda Ermut kimdir? Salim Arda Ermut hangi görevlerde bulundu?

Salim Arda Ermut kimdir? 

1980 yılında Karaman'da doğan Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak profesyonel kariyerine başladı.

Başbakanlık bünyesindeki kariyerine kuruluşunda da rol aldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam etti. 2007 yılında Ajansta Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Ermut, kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bırakmıştı. Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut THY İcra Kurulu’nda da üç üyeden biri olarak görev yapıyor. İyi derecede İngilizce bilen Ermut, evli ve iki çocuk babası. 

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