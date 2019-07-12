Salihli’nin yeni başsavcısı Mustafa Balık görevine başladı

Manisa’nın Salihli ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Balık görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 2019 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’nun Sivas Başsavcılığına atanmasının ardından Hakkari Başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Balık, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Salihli’de görevine başlayan Başsavcı Balık “Devletimizin ve milletimizin bizden beklediği adaleti en güzel şekilde arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde yerine getireceğiz. Salihli’de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, basın mensuplarıyla ve devlet kurumları ile uyumlu bir şekilde çalışacağız” dedi.

Öte ilçede görev yapan basın mensupları görevine başlayan Başsavcısı Balık’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.