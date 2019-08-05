0553 313 94 23

Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’i makamında ağırladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:40
Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’i makamında ağırladı. Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulurken, Belediye Başkanı Kayda, MASKİ’nin Salihli’deki birçok sıkıntıya son verdiğini söyledi.


Manisa’nın her noktasını daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalıştıklarını vurgu yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Salihli ilçemizde özellikle yağmur suyu hattı çalışmamız başta olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon anlamında önemli yatırımları hayata geçirdik. Amacımız, Manisa’nın her noktasını daha yaşanabilir bir yer haline getirmektir” dedi.



“Birçok sıkıntımıza son verildi”


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ’nin, ilçede yaptığı çalışmalarla birçok sorunu ortadan kaldırdığını söyleyerek, “İlçemiz Manisa’nın en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Yapılan yatırımlarla yıllardır bekleyen sorunlar çözüme kavuşturuluyor. İlçemizin altyapı anlamındaki en büyük sıkıntılarına birer birer son veriliyor” dedi.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’in Başkan Kayda’ya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılınç, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu da yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thompson üzümünün Buldan’da deneme üretimine başlandı
    1. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    2. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    3. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    4. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    5. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    7. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    8. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    9. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    10. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    11. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    12. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    13. Altın fiyatları
    14. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    15. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    16. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    17. İlk kurşun hikayesi ve...
    18. Ereğli’de zabıta denetimleri
    19. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    20. Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor
    21. Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en..
    22. Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş..
    23. Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250..
    24. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    25. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    26. Pekmez’den kurban uyarısı
    27. Veteran okçulardan Avrupa..
    28. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    29. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    30. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!