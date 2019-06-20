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Salihlili muhtarlar tanışma yemeğinde buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki mahalle muhtarları Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma yemeğinde buluştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:38
Salihlili muhtarlar tanışma yemeğinde buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki mahalle muhtarları Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma yemeğinde buluştu.


Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler önderliğinde gerçekleştirilen tanışma ve dayanışma yemeği Elf Restaurant’ta gerçekleştirilirken, yemeğe Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve muhtarlar katıldı.


Amaçlarının yeni seçilen muhtarlarla bir araya gelip, hem tanışmak, hem de dayanışmayı sağlamak olduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Güler, “Yemeğimize katılan tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



“Sizler bizim gözümüz ve kulağımızsınız”


Muhtarlarla bir araya gelip tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Sağlam, “Muhtarlık müessesesi bizim demokrasimiz açısından çok önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Muhtarlarımız hem bulundukları yöreyi, yeri ve mahalleyi temsil eden arkadaşlarımız, hem de kamu kurum ve kuruluşlarının eli ayağı ve gözü kulağıdır. Bizimde her zaman çalışma arkadaşımız olacaksınız” dedi.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerin de Salihli’deki 102 muhtardan, 53’ünün yeni muhtar seçildiğini vurgu yapan Kaymakam Sağlam, “49 muhtarımız ise daha önceki dönemlerde görev yapan arkadaşlarımızdır. Yeni dönemin tüm muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere hep beraber vesile olacağız. Sizler, Salihli’deki mahallelerimizde her zaman bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz olacaksınız. Biz size, sizlerde bize her konuda yardımcı olacaksınız. Bizim kapımız sizlere hep açık olacaktır. Çünkü hem biz, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza büyük önem veriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:38
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