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Salihlili judocular Avrupa Kupası’nda kürsüde

Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası 26’ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası’nda +70 kilogramda milli forma ile mücadele eden Salihlili Judocu Hilal Öztürk, rakiplerini dize getirerek altın madalyanın sahibi oldu.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Salihlili judocular Avrupa Kupası’nda kürsüde

Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası 26’ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası’nda +70 kilogramda milli forma ile mücadele eden Salihlili Judocu Hilal Öztürk, rakiplerini dize getirerek altın madalyanın sahibi oldu.


Uluslararası 26’ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası 16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katılımı ile Antalya’da Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın başarılı judocusu Hilal Öztürk, +70 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olup altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı’ndan 40 kilogramda Aysun Ağdeve ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen +70 kilogramda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanıp, Avrupa Kupası’nda kürsüye çıktı.


Salihlili milli judocular Hilal Öztürk, Aysun Ağdeve ve Duygu Dirgen’in 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası’nda madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Judocularımız milli formamız ile şehrimizin göğsünü kabarttı. Şampiyonlarımızın alınlarından öpüyorum. İnşallah Salihli’den daha çok şampiyonlarımız çıkacak. Sporcularımızın bu başarıyı elde etmesinde büyük pay sahibi olan Antrenörlerimiz Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez’i kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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