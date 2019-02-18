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Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu

Ordu’da yapılan Okul Sporları Liseli Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Manisa’nın Salihli ilçesi Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Öztürk Türkiye şampiyonu oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu

Ordu’da yapılan Okul Sporları Liseli Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Manisa’nın Salihli ilçesi Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Öztürk Türkiye şampiyonu oldu.


Ordu’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada Salihlili judocular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile 1 beşincilik, 1 de yedincilik derecesine imza attı.


Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Öztürk +70 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Türk Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi Zührenaz Sipahi 40 kilogramda, Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şilan Bitgin 57 kilogramda Türkiye 2’incisi olurken, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Demir 48 kilogramda, Doğa Koleji öğrencisi Duygu Dirgen +70 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu. Şampiyonada Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğba Yılmaz 57 kilogramda Türkiye 5’incisi, Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Aysun Ağdeve 40 kilogramda Türkiye 7’ncisi oldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
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