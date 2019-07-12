Salihli’de yükümlüler şehit mezarlarını temizledi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu yararına çalışma cezası olan yükümlülerce, şehit mezarlarının temizlik ve bakım işleri yapıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kamu yararına çalışan yükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri öncesi Asri Mezarlıkta bulunan şehit kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı. Şehit yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 6 yükümlü, 16 şehit kabrinin mezar taşlarını silip, çiçeklerini suladı. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, şehitlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesi Asri Mezarlıkta bulunan şehit kabirlerinin yükümlüler tarafından bakım ve onarımının yapıldığını vurgu yaparak, bu çalışmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Başsavcı Balık “Amacımız 15 Temmuz ruhunu her şeyden önce canlı tutabilmek ve bu demokrasi zaferini gelecek nesillere aktarabilmek ve bu şekilde FETÖ ile kararlı mücadelemizi sürdürebilmektir” dedi.

Salihli Kaymakamı Sağlam’da bu anlamlı etkinliklerinden dolayı Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, Belediye meclis üyesi Yunus Candan ve şehit yakınları ile birlikte şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Kaymakam Sağlam ve Başsavcı Balık, şehitler için dua etti.