Salihli’de THK’nın 94. kuruluş yıldönümü kutlandı

Türk Hava Kurumu’nun (THK) 94. Kuruluş yıldönümü Manisa’nın Salihli ilçesinde törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal Göklerdedir" öngörüsü ile kurulan sivil havacılık teşkilatı Türk Hava Kurumu 94. yaşını kutladı. Türk Hava Kurumu (THK) Salihli Şubesi, Türk Hava Kurumu’nun kuruluşunun 94. yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine THK Salihli Şubesi yönetim, denetim, üyeler, genç kanatlar katıldı.

THK’nın, 16 Şubat 1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan, Cumhuriyet’in en eski ve köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Salihli Şube Başkanı İlhan Körezli “THK, Atatürk’ün işaret ettiği ‘İstiklal Göklerdedir’ özdeyişinde manasını bulmuş, o zamandan bu güne havacılık konusunda model uçak eğitimi, paraşüt faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Hava Kurumu gençlere ücretsiz olarak planör, paraşüt, yelken kanat, yamaç paraşütü ile model uçak kursları verilmektedir. Türk Hava Yollarına ve Sivil Havacılık Sektörüne pilot yetiştirdiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne paraşüt ve planör uçuş eğitim desteği vermektedir. Hasta, yaralı ve organ nakli için süratli hava ulaştırma desteği sağlıyor. Şubelerinde ve okullarda havacılık kolları, Genç Kanatlar ve Yavru kartallar üniteleri kurarak gençlere havacılığı sevdiriyor, onları havacılık konularında bilgilendiriyor. Kurum bütün faaliyetleri devlet bütçesinden pay almadan, Türk milletinin katkılarıyla yürütüyor. 2020 Dünya hava oyunlarına ev sahipliği yapacağımız imzayı da attık. Böylece önümüzdeki 3 yıl boyunca Dünya havacılığının merkezinde THK ve Türk Gençliği olacaktır" dedi.

Körezli, Türk Hava Kurumu’na verdikleri destekten dolayı Salihli halkına teşekkür etti.

Çelenk sunumunun ardından THK Şube Başkanı Körezli ve yönetimi Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’ı ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, THK yönetimine başarılar diledi.