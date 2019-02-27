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Salihli’de partilerden gürültü kararı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa’nın Salihli ilçesindeki siyasi partiler gürültü konusunda ortak bir karar aldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:27
Salihli’de partilerden gürültü kararı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa’nın Salihli ilçesindeki siyasi partiler gürültü konusunda ortak bir karar aldı.


Seçime girecek olan siyasi partiler, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’ın makamında bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Gezgin’inde katıldığı toplantıda ses ve gürültü kirliliği masaya yatırıldı. Toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kaymakam Kılıç “Seçim çalışmaları kapsamında tüm ilçe başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantı sonrasında Salihli’deki seçim çalışmaları kapsamında yapılacak etkinliklerde ses, korna ve müzik özellikle motosiklet egzozlarının halkımızı rahatsız edici seviyede kullanılmaması konusunda ortak görüş oluşturduk” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:27
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