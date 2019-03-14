0553 313 94 23

Salihli’de öğrencilere ücretsiz tıraş

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, Ova Küme Evleri İlköğretim Kurumlarındaki erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere saç bakımı yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:36
Salihli’de öğrencilere ücretsiz tıraş

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, Ova Küme Evleri İlköğretim Kurumlarındaki erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere saç bakımı yaptı.


Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ustalık sınıfında eğitim-öğretimine devam eden Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencileri, Ova Küme Evleri İlköğretim Kurumlarında eğitim gören öğrencilere, Saç Bakım Hizmetleri Alan öğretmenleri Fatma Üçekiz ve Merdiye Özışık öncülüğünde saç kesim ve bakım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte erkek öğrenciler tıraş yapılırken, kız öğrencilere ise saç bakımı hizmeti verildi.


Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, etkinlikte saç bakım hizmetleri alanında eğitim gören 15 erkek ve kız öğrencinin, Müdür Yardımcısı Halil Ayaz’ın öncülüğünde yaklaşık 250 öğrencinin saç bakımını gerçekleştirdiğini söyledi. Kan, merkez olarak bu tür çalışmalara diğer okullarda devam edeceklerini söyledi.


Okul Müdürü Şener Durak ise etkinlikte tıraş olan erkek öğrenciler ile saç bakımı yapılan kız öğrencilerin, ailelerinden alınan izin çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti
    1. Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti
    2. Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’..
    3. Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri..
    4. Venezuela'daki elektrik kesintisi
    5. Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    6. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    7. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    8. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    9. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    10. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    11. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    12. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    13. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    14. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    15. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    16. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    17. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    18. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    19. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    20. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    21. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    22. Kabataş'tan seferler başlıyor
    23. Sinop’ta intihar girişimi
    24. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    25. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    26. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    27. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    28. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    29. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    30. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu