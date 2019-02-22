Salihli’de öğrencilerden yerel tohum seferberliği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşeylül İlköğretim Okulu öğrencileri, kentte yerel tohum zenginliğini artırmak amacıyla 33 çeşitten oluşan 20 bin sebze tohumunu, okul bahçesinde fide viyollerine ekerek, toprakla buluşturdu.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA), yerel tohum zenginliğini artırmak amacıyla Beşeylül İlkokulu bahçesinde kurdukları serada yetiştirilmek üzere 20 bin sebze tohumunu öğrencilerle birlikte viyollere ekti. Serada yetiştirilen yerel tohumların fide olarak 13 Nisan tarihinde Çamurhamamı Mahallesinde yapılacak Yerel Tohum Takas ve Fide Şenliği’nde üreticilere dağıtılacağı belirtildi.

Yerel tohuma çok önem veren bir vakıf olduklarını ifade eden GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “Bugün burada öğrencilerimizle birlikte yerel tohum ekimi yaptık. Elimizde bulunan 200 çeşitten, 33 çeşidini viyollere ektik.” dedi. 20 bin tohumu viyollerde toprakla buluşturduklarını belirten Kilimcigöldelioğlu, ayrıca öğrencilerinde tohum bilincinin geliştiğini dile getirdi. Kilimcigöldelioğlu, fidelerin Yerel Tohum Takas ve Fide Şenliği’nde üreticilere dağıtılacağını söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin tohum ekmesini öğrendiğini belirten Beşeylül İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Sarp, viyollere ekilen yerel tohumların okul bahçesinde kurulan serada fide haline getirip, fideleri de üreticilere dağıtıp farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti.