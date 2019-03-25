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Salihli’de Kütüphaneler Haftası

Manisa’nın Salihli ilçesinde 55.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:28
Salihli’de Kütüphaneler Haftası

Manisa’nın Salihli ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinlik ile kutlandı.


Salihli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yıl içinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Ayşe Arabacı, “Salihli Halk Kütüphanesi toplumun her kesimini kucaklayarak ve verdiği hizmetlerde de hiçbir ayrım yapmadan, imkanlar dahilinde tüm halkımızı bir bütün olarak görüp ülkemizdeki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaktaki rolünü en iyi yerine getirmeye çalışmaktadır” dedi.


Salihli Halk Kütüphanesindeki kitap sayısı hakkında bilgiler veren Arabacı, kütüphanedeki mevcut kitap sayısının 31 bin 305 olduğunu söyledi. Arabacı, “Kütüphanemizden yıl içerisinde ise toplam 218 bin 510 kişi faydalandı. Ödünç alınan kitap sayımız 18 bin 158 iken, bilgisayar-internet kullanıcı sayımız ise 43 bin 125 kişidir. Kendi materyalinden yararlanan kullanıcı sayımız 55 bin 242 iken, kütüphanemize kayıtlı üye sayımız ise 9 bin 42 kişidir” dedi.


Programda “Okumak üzerine” konuşmayı Salihli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Gözütok yaparken, “Okumak Gerek” oratoryosunu ise Salihli Anadolu Lisesi öğrencileri sergiledi. Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yazar ve şair Alim Yavuz’un “Okuma Yolculuğum” adlı söyleyişinin ardından yıl içinde kütüphaneden en fazla faydalananlar ödüllendirildi. 65 yaş üstü kategorisinde Mehmet Şal, yetişkinler kategorisinde Halil Uysal, Gençler kategorisinde Bil Koleji öğrencisi Merve Kaldırım, çocuklar kategorisinde Altınordu Ortaokulu öğrencisi Sıla Özlü ve Fadime Bolkan İlkokulu öğrencisi Cemre Sakallıoğlu, okul öncesi kategorisinde ise Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anasınıfı öğrencisi Uğur ve Ahmet Haşim Coşkun kardeşlere onur belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Ödüller ise protokol üyeleri tarafından verildi.


Programa Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Civan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Kütüphane Müdürü Gıyasettin Yoca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:28
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