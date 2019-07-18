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Salihli’de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki kadınlar S.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
Salihli’de kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki kadınlar S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşti.


Kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatif kurucu üyeleri ise Yasemin Ademoğlu, Yasemin Bulut, İlknur Baytok, Sara Demirel, Özge Arapkirli, Sultan Gençtürk, Pelin Tavlayan, Emel Oğuz ve Nuran Kılınç’tan oluştu.


Salihli’ye has el sanatlarının geliştirilmesi ve üretilecek özgün hediyelik ürünlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlanması hedefiyle kurulan kooperatif kurucu üyeleri Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kurucu üyeler Başkan Kayda’ya kooperatif hakkında bilgiler verdi.


Hediyelik eşya üretiminin yanı sıra kadınlar tarafından üretilen tarımsal ürünlerin satış ve pazarlamasını da yapacak olan S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetim kurulu Yasemin Ademoğlu, İlknur Baytok ve Sare Demirel’den oluşurken, Denetim kurulu ise Yasemin Bulut ve Özge Arapkirli’den oluştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
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