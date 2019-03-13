Salihli’de istihdam teşvikleri anlatıldı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen istihdam seferberliği konulu toplantı büyük ilgi gördü. Salihli kaymakamı, Manisa SGK ve İŞKUR il müdürlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdamı artırıcı teşvikler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Salihlili iş insanları, oda başkanları, mali müşavirler ve sivil toplum kuruluşları, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Salihli Ticaret Borsası tarafından “Burası Türkiye burada iş var” sloganıyla düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası tanıtım toplantısına yoğun katılım gösterdi. Salihli TSO’nun Sardes Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa İŞKUR Müdür Vekili Eşref Aslan, esnaf ve sanatkarlar temsilcileri, bankacılar ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı açış konuşmasında, 25 Şubat’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde açıklanan ikinci istihdam seferberliğinin, ekonomik sıkıntılar içindeki işverene yönelik pek çok kolaylıklar içerdiğini; istihdamı artırmayı amaçlayan bu teşvikleri detaylı olarak öğrenmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Yüksel şu bilgileri verdi:

“İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı başlık altında teşvikler sunuluyor. Bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. En önemli gördüğümüz iki teşvikten bir tanesi şu ki; Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.

Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız personele ücretini ödeyeceğiz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek.”

İş insanlarına, tarihi teşviklerden yararlanma çağrısında bulunan Yüksel, bu önlemlerin yüksek oranlara çıkan işsizliğin azaltılmasında ve üretimin artırılmasında etkili olacağını vurguladı.

Kurum müdürleri bilgi verdi

Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, slaytlar eşliğinde yeni istihdam seferberliğinin detayları hakkında bilgi verdi. SGK primlerinin uygun seviyelere çekilmesi konusundaki işverenlerin taleplerinin dikkate alındığını ve buna uygun düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Kurt, yeni düzenlemelerle 2.5 milyonluk istihdam hedeflendiğini ifade etti.

Genç girişimci teşviki, işsizlik sigortası teşviki, yeni nesil teşvik teşvik gibi düzenlemeler hakkında bilgi veren Kurt, işverenleri iş kazalarını takip etmekte daha dikkatli olmaya davet etti.

Manisa İŞKUR İl Müdür Vekili Eşref Aslan da kurumun sunduğu iş başı eğitim programının en çok yararlanılan teşviklerin başında geldiğini vurguladı. 2-5 yaş arasında çocuğu olan annelere kreşten aldıkları fatura karşılığında 400 TL ödeme yaptıklarını kaydeden Aslan, MEGİP projesiyle de yetiştirilmek istenen personele yönelik destek verdiklerini söyledi.

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç da yaptığı konuşmada istihdam seferberliği kampanyasının başarılı olması temennisinde bulundu.

Toplantının soru-cevap bölümüne de büyük ilgi gösterildi. SGK ve İŞKUR müdürlerine karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi veren işverenler ve mali müşavirler, düzenlenen toplantıdan büyük yarar sağladıklarını belirterek, teşekkürlerini sundu.