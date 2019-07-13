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Salihli’de ’Açık kapı’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ’Açık Kapı’ projesi Manisa’nın Salihli ilçesinde hayata geçirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:23
Salihli’de ’Açık kapı’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ’Açık Kapı’ projesi Manisa’nın Salihli ilçesinde hayata geçirildi.


Salihli Kaymakamlık binasında oluşturulan Açık Kapı biriminden vatandaşların kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiç bir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amaçlanıyor.


Vatandaşların kamu kurum, kuruluşlarıyla olan iletişimin geliştirilmesi, sıkıntılarının koordineli bir şekilde giderilebilmesi açısından ’Açık Kapı’nın önemli bir proje olduğunu belirten Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Vatandaşlarımızın, iş sahiplerinin devletle olan konularla ilgili yapacakları tüm başvuruları, rahatlıkla yapılabilmesi açısından koordineli bir şekilde vatandaşların problemlerinin giderilmesi açısından güzel uygulamalardan bir tanesi Salihli’de hizmete başladı. Açık Kapı ilçemiz halkına hayırlı olsun.” dedi.


Kaymakam Sağlam, “Kaymakamlık Açık Kapı bürosuna başvuru için gelen vatandaşlarımızdan herhangi bir evrak, dilekçe istenmemekte olup, büroda görevli personellerimiz tarafından başvuru sözlü olarak alınıp sisteme kaydedilmektedir. Sisteme kaydedilen başvuru görevlilerce sistem üzerinden ilgili kuruma yönlendirilip, 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılıp başvuru sahibine cevap verilmektedir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:23
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