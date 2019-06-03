Salihli, UNESCO Jeopark heyetini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve Kula Belediyesi tarafından kurulan Jeopark Belediyeler Birliği kapsamında Kula-Salihli Jeopark’ını tanımak ve fikir alışverişinde bulunmak için İran’daki Qesmh Jeoparkı Yöneticileri Salihli’ye geldi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Qesmh Jeoparkının Yöneticileri Soma Sayedyounesi, Ali Rıza Amrikazemi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Adnan Semenderoğlu, Kula-Salihli Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden Amrikazemi, “Yerel yöneticilerin jeopark’a gösterdiği ilgiden ve destekten çok memnunuz. Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya da misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

UNESCO tarafından Kula Jeoparkı ile birlikte Dünya Jeopark Ağı kapsamına alınan Salihli’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile dünya genelinde tanıtılması için Jeopark Belediyeler Birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Kayda, “Sart, Adala Kanyonu ve Bintepeler olmak üzere birçok kültürel mirasa sahip olan Salihlimiz jeopark ile birlikte çok iyi yerlere gelecektir. Türkiye’deki ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliğiyiz. Jeopark’ı geliştirmek için elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

Kardeşlik protokolü imzalandı

Kula-Salihli Jeoparkı, İran’daki Qesmh Jeoparkı ile kardeşlik protokolü imzalayarak ortak hareket etme kararı aldı. İmza törenine, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Qesmh Jeoparkını temsilen Soma Sayedyounesi ve Ali Rıza Amrikazemi katıldı. Başkan Tosun ve Başkan Yardımcısı Karaoğlu, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kula-Salihli Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç tarafından Salihli’den gelen kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Jeoparkın tanıtılması ve geliştirilmesi ile neler yapılması noktasında Qesmh Jeopark Ürün Uzmanı Soma Sayedyounesi, slayt eşliğinde bilgiler verdi.