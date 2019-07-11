0553 313 94 23

Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı günü

Manisa’nın Salihli ilçesi Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk’ünuzun zamandır tedavi görmekte olan babası Cavit Şentürk (69) hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:31
Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı günü

Manisa’nın Salihli ilçesi Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk’ünuzun zamandır tedavi görmekte olan babası Cavit Şentürk (69) hayatını kaybetti. Şentürk, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.


2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cavit Şentürk, Hamidiye Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kula Yunusemre Mahalle Mezarlığına defnedildi.


Bir dönem MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak ta görev yapan Şentürk’ün cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, çevre ilçelerin ülkü ocakları başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.


Öte yandan hayatını kaybeden Cavit Şentürk’ün rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne ve bebeğini öldürenlere verilen cezayı değerlendirdi
    1. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    2. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    3. Borsada endekslerin değişimi
    4. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    5. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    6. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    7. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    8. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    9. Borsada günlük işlemler (2)
    10. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    11. Borsada günlük işlemler (1)
    12. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    13. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    14. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    15. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    16. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    17. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    18. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    19. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    20. AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından..
    21. Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
    22. Kas hastalıkları ile ilgili STK’lar..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Burkina Faso ve Nijer'den sınır..
    25. Ergene’de parklardaki banklar..
    26. Çobanoğlu’nun konkordato kararı iptal..
    27. Çocuğa kamyon tekerleğinin çarpmasının..
    28. Başkan Başdeğirmen: “Biz bir ekibiz”
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Türk ve Rus heyetler "Suriye"yi görüştü
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap