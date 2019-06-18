Salihli Kaymakamı Sağlam göreve başladı

Konya Vali Yardımcığı görevinden, Salihli Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam, yeni görevine başladı.

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’ın İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirilmesinin ardından, Konya Vali Yardımcılığı görevinden Salihli Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam görevine başladı. Göreve başlayan Kaymakam Sağlam’ı, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile daire müdürleri karşıladı. Salihli’de görev aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Sağlam, devlet-vatandaş işbirliğinde el ele verip, hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürüp, daha yükseğe dikmek için azim ve kararlılığı içerisinde olacağını belirtti.

Mehmet Kamil Sağlam kimdir?

1966 yılında Gaziantep’te doğan Sağlam, ilk ve ortaöğretim tahsilini burada yaptıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Buradan 1989 yılında mezun olduktan sonra, 1990 yılında açılan kaymakamlık sınavını kazanan Sağlam, aynı yıl mesleğe başladı. 3 yıllık yurt içi ve yurt dışı stajından sonra sırasıyla Çankırı Atkaracalar, Erzurum Tekman, Hatay Altınözü, Trabzon Beşikdüzü, Erzincan Üzümlü, Mersin Bozyazı ilçelerinde kaymakamlık, Balıkesir ve Konya’da ise vali yardımcısı olarak görev yaptı. Salihli’nin yeni Kaymakamı Sağlam’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.