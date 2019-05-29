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Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı oldu

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Levent Kılıç, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27
Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı oldu

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Levent Kılıç, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirildi.


İçişleri Bakanlığının, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Çorlu Kaymakamlığı görevinden Salihli Kaymakamlığına atanan Levent Kılıç, 8 aylık görev süresinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirildi. Kaymakam Kılıç, görev yaptığı kısa sürede Salihli halkı tarafından takdir toplamıştı.


Görev değişikliği ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Kılıç, “2018 Eylül ayında başladığım Salihli Kaymakamlık görevinden İçişleri Bakanlığının İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirilmem nedeniyle kısa süre içerisinde ayrılacağım. 8 ay gibi kısa bir süre görev yapmama rağmen Salihlide samimi sıcak dostluklar arkadaşlıklar kurup güzel işlere vesile olduk. Bu sürede bana destek olan mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, Manisa Valimize ve mülki idare camiasına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27
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