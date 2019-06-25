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Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli’de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 12:39
Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli’de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.


Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Sağlam, Başkan Kayda ile birlikte Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Sağlam, “Salihli’de görev yapmak bizler için mutluluk verici. Bu güzel ve şirin ilçemizi daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışacağız” dedi.


Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Sayın Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam’a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.


Kaymakam Sağlam, ziyaret anısı olarak Başkan Kayda’ya Mevlana’nın dünyaca ünlü eseri Mesnevi’yi hediye etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:39
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