Salihli Bülent Ecevit Kavşağı’nda sona gelindi

Salihli halkı tarafından ölüm yolu olarak adlandırılan Salihli Kavşağı’nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kavşak projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Etap etap düzenlenen çalışmalarda 1. etabın araç trafiğe açılmasıyla birlikte yan yol bağlantılarındaki çalışmalar da tüm hızıyla ilerliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli halkının ‘ölüm kavşağı’ olarak adlandırdığı kavşakta başlattığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı olarak adlandırılan proje kapsamında 800 metre uzunluğunda köprü, köprü üstünde her iki yöndeki toplamda 26 bin 600 metrekarelik sıcak asfalt, aydınlatma direkleri ve oto korkuluk montajlarının tamamlanmasının ardından İzmir-Ankara karayolunun 1. etabı araç trafiğine açılarak Salihli’nin araç trafiğinin rahatlamasına katkı sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 bin metrekarelik yan yol bağlantılarında devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, araç trafiğine açılan viyadüklerin altının da otopark olarak değerlendirilmeye başlandığını belirterek, proje ile birlikte aynı zamanda Salihli’nin otopark ihtiyacına da cevap vereceklerini kaydetti. Yan yol bağlantılarındaki çalışmaların ve otopark alanındaki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını hedeflediklerini belirten özellikle otopark olarak kullanılacak alanın Salihli’nin otopark yükünü hafifleteceğine inandıklarını kaydetti. Ali Öztozlu, yapılan çalışmaların Salihli halkına hayırlı olmasını diledi.