Salihli Belediye meclisi içkili yerler için harekete geçti

Salihli Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında ilçedeki alkollü mekanların açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi amacıyla görüşme yapılırken, ilgili düzenleme talebi Hukuk ve Tarifeler, İmar ile Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderildi.

Salihli Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda Yüzbaşı Ramiz Turan Stadı ve Spor Salonu ile Sart Mahallesi’nde bulunan Sart futbol sahasının Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden 10 yıllığına Belediyeye ücretsiz tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya yetki verilirken,2017-2022 yılları arası Kamulaştırma Programına alınan Kırveli Mahallesi 1716 parselin 2017-2022 yılları arası kamulaştırma programından çıkartılması talebi oy birliği ile kabul edilirken, Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3213-3219 arası parseller ile 2839 nolu parsellerdeki imar planı değişikliği talebi İmar Komisyonuna sevk edildi.

“Salihli’de içkiyi yasaklamıyoruz”

Temmuz ayı toplantı gündeminde yer alan içkili yerler bölgesi ile ilgili düzenleme üzerine konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Biz bu düzenleme ile Salihli’de içkiyi yasaklamıyoruz. Bir yaşam şekli olan içkili yerlerin, açılış saatinden kapanış saatine kadar düzenleme yapmak istiyoruz. Derdimiz IV. Murat gibi ilçede alkolü yasaklamak değil, çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir” dedi. 2005-2019 yılları arasında Salihli’deki içkili yerlere emniyet ve zabıta ekipleri tarafından milyarlarca lira ceza kesildiğini hatırlatan Başkan Kayda “Ancak bu cezalar bir türlü tahsil edilemiyor. Belediye meclisi olarak sorumluluğumuzu yerine getirip, bu rezil tablonun önüne geçmek istiyoruz. Amacımız devirlerde borcun kapatılması, aksi taktir de ruhsatın yenilenmemesidir” şeklinde konuştu.

Başkan Kayda’nın konuşmasının ardından içkili yerler bölgesi ile ilgili düzenleme talebi Hukuk ve Tarifeler, İmar ile Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderildi.