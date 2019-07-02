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Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde evlerine ve iş yerlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvuru işlemleri yarın başlayacak.

02 Temmuz 2019 Salı 11:27
Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde evlerine ve iş yerlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvuru işlemleri yarın başlayacak.


Manisa’nın Salihli ilçesinde evlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvurularının yarından itibaren başlayacağı öğrenildi. Başvuruların Salihli Belediyesi hizmet binasında yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihlili hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bu yıl içerisinde Salihli’mize doğalgaz dağıtımı yapılarak vatandaşlarımız evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacak. Doğalgaz Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.


Doğalgaz ön abone kayıtları hakkında açıklamalar yapan AKSA Manisa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya konuyla ilgili bilgi verdi. Doğalgaz ön abone kayıtlarının 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını açıklayan AKSA Manisa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin, “AKSA Manisa Doğalgaz olarak Salihli’de doğalgaz ön abone kayıtlarına, Çarşamba gününden itibaren hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında başlıyoruz. Salihli Belediyesi hizmet binasında başvuruları alacağız. Doğalgaz ön abone kayıtları yaptırmak isteyen vatandaşlarımız tapu ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilir. Başvuruyu tapu sahibinin istenilen belgelerle yapması gerekmektedir. Başvurular, 3-12 Temmuz arasında yapılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:27
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