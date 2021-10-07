Saliha Erdim genç kadınlara seslendi: İyi bir eş aramak öneli ama...

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Davranış Bilimleri Uzmanı Saliha Erdim, evlilik planı yapan genç kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Evlenmeyi planlayıp, kendisine danışan genç kadınlara, "Nasıl bir adayla evlenmek istersiniz?" diye sorduğunu belirten Erdim, "Dünyanın meziyetini sayıyorlar. 'Öyle bir insan sizi niye seçsin? Siz de ne var?' diyorum. 'Öyle bir erkeğe ne biriktirdiniz? Ne hazırladınız?' Kimsenin ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.

Saliha Erdim, evlilik planlayan gençlere şöyle seslendi:

"Çok güzel bir söz var. Deniyor ki; 'İyi bir eş aramak önemli ama aranılan bir eş olmak daha önemli'. "