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Salih Uçan'ın takımı Avrupa kupalarından men yedi!

UEFA, Türk futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği İsviçre temsilcisi Sion'a kulüp lisans talimatlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi.

17 Nisan 2018 Salı 07:58
Salih Uçan'ın takımı Avrupa kupalarından men yedi!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Sion Kulübü, Fransa ekibi Sochaux'ya 950 bin avroluk transfer borcunu ödediğini belgelendiremediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıllığına men edildi.

Sion'un cezasının, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandığı takdirde devreye girmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İsviçre temsilcisi, 235 bin avro para cezasına çarptırıldı.

On takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Lig'de 29 haftada 31 puan toplayan Sion, 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'den kiralık olarak Sion'da oynayan Salih Uçan ise bu sezon takımıyla 17 maça çıktı ve 2 gol attı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:58
  1. Salih Uçan
  2. Sion

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