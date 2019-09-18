Salih Tuna ve Hilal Kaplan "Aile gidiyor, bizi camilerle avutma" diyen Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef aldı!

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca'nın YouTube hesabından geçtiğimiz günlerde "Aile gidiyor, beni büyük cami ile avutma" başlıklı bir video yayınlanmıştı.

Sohbetinde toplumda yaşanan ahlaki çöküntüye dikkat çeken Nureddin Yıldız, aile kurumunun geleceğine dair yaşanan tehlikeye işaret çekmişti.

"Bu ümmet çöllerde de namaz kılar ama ailesiz insan olarak devam edemez" uyarısı yapmıştı

Aile kurumunda yaşanan çözülme ile birlikte baş gösteren sorunlar günümüzün en büyük problemleri arasında yer alırken Nureddin Yıldız Hoca konuşmasında, "Bursa'ya yedi minareli Cami yapsan beni teselli edemezsin. Cami olmasa da ben düz bulduğum her yerde 'Allahuekber' deyip namazı kılarım. Benim Peygamberim(S.A.V), Kabe'nin dibinde bile on üç sene namaz kılamadı. Kabe'nin dibinde namaz kılamadı, bir eksiği mi oldu? Bu ümmet çöllerde de namaz kılar ama ailesiz insan olarak devam edemez" ifadelerini kullanmıştı.

Nureddin Yıldız Hoca'nın konuşması şu şekildeydi:

Müslümanların desteğiyle bir belediyeye başkan olan, yardımcı olan dört tane ağaç dikerek bir parka helal maaş kazandığını Müslümanların duası olduğunu vehmedebilir. Senin dört yıllık belediye görevin döneminde insanlığın trendi, ailenin yapısı benim insan olarak 300 sene sonraya taşınacak kimliğim ne zarar gördü, ne kar etti? Ben buna bakarım.

Bursa'ya yedi minareli Cami yapsan beni teselli edemezsin. Cami olmasa da ben düz bulduğum her yerde 'Allahuekber' deyip namazı kılarım. Benim Peygamberim(S.A.V), Kabe'nin dibinde bile on üç sene namaz kılamadı. Kabe'nin dibinde namaz kılamadı, bir eksiği mi oldu? Bu ümmet çöllerde de namaz kılar ama ailesiz insan olarak devam edemez.

Ben nefes alamadıktan sonra sen bana çok şirin bir gömlek hediye etsen ne olur? Ben boğulduktan sonra gömleği nasıl giyeyim? Kefen olur o bana. Beni Camilerle oyalayamaz hiç kimse. Kutlu Doğum haftasıyla oyalayamaz. Altı tane çocuğu toprağa gömdüğü halde kendi sağlığında nasıl çıldırmamış, strese nasıl girmemiş? Nasıl sabretmiş? Bana bunu anlat sen. Evladına asırlarca sabreden bir baba olarak bana Hz. Nuh(as)'ı göster. Ben niye iman ettiğimi anlayayım Hz. Nuh(as)'a. Biz hikaye ümmeti değiliz ki realite ümmetiyiz, kainat ümmetiyiz biz.

Ailemiz gidiyor, aile dağılıyor. Bizim ev elhamdulillah çok iyi. Evet terör herkesin evini yaksaydı bugün olmazdık zaten. Doğu'da bir evi yakıyordu, Edirne'de bir dükkanı kundaklıyordu bize rastlamadığı için huzurluyduk. Şimdi vatan tehlikeye giriyor. Hepimiz boğulduk. O zaman biz nasıl bir insan topluluğuyuz ki benim dükkanıma zarar gelmediyse bizim eve zarar gelmediyse bizim çocuk askerden sağlam geldiyse gerisi selam olsun. Öyle mi diyeceğiz? Benim gelinim boşanmadı, benim kızımı evlendirdim. Çok şükür mutlular. Şükret ama senin kızın yedi milyar insandan bir tanesi, senin oğlun yedi milyar insandan bir tanesi. Oğlun ve kızın görmedi oğlun ve kızın belki dul çocukların annesi babası olacak. Baba olarak, dede olarak nasıl huzurlu olacaksın sen?

Bir de kardeşlerim! Biz Müslümanız elhamdulillah, ümmet-i Muhammed'iz. Biz sadece Bursa toprağının üstünde mi yaşıyoruz? Toprağın altına girdiğimizde de bu dünyada olup bitenler bize intikal etmeyecek mi? Dosyalarımız kapatılacak mı bizim? Yani toprağın altına geçince buğdayın toprak altı silolarına konduğu gibi bizi kıyamete kadar siloda mı bekletecekler öyle orada? Toprağın altı da bizim hesap kitap yapacağımız yer değil mi? Biz toprağın altı için yatırım yapmıyor muyuz?

Salih Tuna, Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef aldı

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca'nın You Tube hesabından 'Aile gidiyor, beni büyük cami ile avutma' başlıklı bir video yayınlanmasının ardından Nureddin Yıldız Hoca'ya çirkin bir saldırı başlatıldı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugün yayınlanan 'Ayıptır ayıp' başlıklı yazısında Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef aldığı görüldü.

'Ayıptır ayıp' başlıklı yazısında AKP'ye eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren Tuna, Nureddin Yıldız Hoca'yı da hedef aldı. Nureddin Yıldız Hoca'nın 'Aile gidiyor, beni büyük cami ile avutma' başlıklı videosuna göndermede bulunan Tuna, "Sen kalkmışsın (misal) "aile gitti, koca koca camileri ben ne yapayım" diyorsun. Her şeyi partiden beklemek nedir muhterem? Özgürce inandıklarını yaşa, yaşadıklarını da anlat işte." dedi.

"Pelikancı isim" de yazıyı paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef alan yazısını Hilal Kaplan'ın da paylaşması dikkat çekti.

Kamuoyunda 'Pelikan' olarak bilinen yapıya yakın olduğu belirtilen Sabah yazarı Hilal Kaplan, Salih Tuna'nın yazısını paylaşırken yazının şu bölümünü de aktardı:

Yaz aylarında çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek bile yasaktı.

AK Parti yasakları kaldırdı.

Sen kalkmışsın (misal) "aile gitti, koca koca camileri ben ne yapayım" diyorsun. Her şeyi partiden beklemek nedir muhterem?

İnandıklarını yaşa, yaşat ve anlat.

Hilal Kaplan 'Bilmiyordum' dedi

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna’nın Nureddin Yıldız Hoca’yı hedef alan yazısını paylaşan Hilal Kaplan konuya ilişkin bir diğer paylaşımında yazının Nureddin Yıldız’ı hedef aldığını bilmediğini söyledi. Kaplan, “Bir hocadan alıntı yapıldığını bilmiyordum. Ana fikre katıldığımdan paylaştım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete