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Salih Müslim'den Türkiye'ye tehdit!

PYD'li terörist Salih Müslim, terör örgütü YPG'ye mezar olan Afrin için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:29
Salih Müslim'den Türkiye'ye tehdit!

PYD'li terörist Salih Müslim, terör örgütü YPG'ye mezar olan Afrin için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere ağır darbeler vurdu.

Bu kapsamda Afrin'i de terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede huzur ve güvenliği sağladı. Halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Türk askeri, şu sıralar küstah tehditlerle karşı karşıya.

REJİME GÜVENİYOR: Türk askerinin geldiğini görünce Afrin'in şehir merkezinde silahlarını bırakarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristlerin elebaşlarından Salih Müslim, Esad ile yapılan görüşmelerin ardından tehditler savurmaya başladı.

SAVAŞA HAZIRIZ DİYORLAR:Müslim, "Afrin bizim yaramızdır ve onun tedavi edilmesini istiyoruz. İdlib’de Afrin’de savaşmamız gerekirse şüphesiz bizim de şartlarımız olacaktır. Biz hazırırız, boynumuzun borcudur. Ama bir savaş olacaksa, planı olmalıdır" diye konuştu. Amerika ve Rusya'dan uzaklaşan örgüt yöneticileri, bölgede Esad'ın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:29
  1. türkiye
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