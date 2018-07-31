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Salih Müslim saklandığı yerden Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı!

Terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, hainlere mezar olan Afrin için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 08:29
Salih Müslim saklandığı yerden Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı!

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere ağır darbeler vurdu.

HALK TÜRK ASKERİNDEN MEMNUN

Bu kapsamda Afrin'i de terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede huzur ve güvenliği sağladı.

Halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Türk askeri, şu sıralar küstah tehditlerle karşı karşıya.

REJİME GÜVENİYOR

Türk askerinin geldiğini görünce Afrin'in şehir merkezinde silahlarını bırakarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristlerin elebaşlarından Salih Müslim, Esad ile yapılan görüşmelerin ardından tehditler savurmaya başladı.

SAVAŞA HAZIRIZ DİYORLAR...

Müslim"Afrin bizim yaramızdır ve onun tedavi edilmesini istiyoruz. İdlib’de Afrin’de savaşmamız gerekirse şüphesiz bizim de şartlarımız olacaktır. Biz hazırırız, boynumuzun borcudur. Ama bir savaş olacaksa, planı olmalıdır" diye konuştu.

Amerika ve Rusya'dan uzaklaşan örgüt yöneticileri, bölgede Esad'ın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:29
  1. pkk
  2. terörist
  3. PYD
  4. salih müslim

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst1 sa önce
    Bunların hepsi üst aklın oyuncakları kimi nerde hangi kişilikte oynatacağına o karar veriyor,hatta hakemleri o atıyor ,düdük hep kendinde.Bizimkiler de dış sorunları bahane edip içerde her yol mübah diyorlar.Allah yardımcımız olsun.!!!
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    Domuz gibi
  • İlkerİlker49 dk önce
    Köpeğe değnek,sahibine kurşun gerek
  • zekizeki1 sa önce
    senin o göbeğine makine kimya mermisi yakışıyor
  • memomemo1 sa önce
    teröristi milletvekili partilisi pezevenkler çekiyorlar otu sonra efelen ALAYINIZ GELİNAMCALARINIZLA TASMALARINIZI TUTANLAda GELİN
  • she-ezshe-ez32 dk önce
    Acaba neden HA HA HA lı başlık da neden Türkiye titredi diye başlık yapılmadı, aynı Terör örgütü Hamas İsraile karşı tehditlerde bulundugu gibi, Ha Haİşte çifte standardın iki yüzlügün daniskası. ha hatırlamak isterdim ki gecenlerde DÜNYANIN EN KUVVETLİ DEVLETLERİ diye bir sıralama vardı Hürriyet gazetesinde, Dogrusu şaştım, Türkiye 13 cü sıra iken İsrail 8 ci sırada.Hesaplarınızı yapın.
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    hooooşşşt yurügit lanşerefsizkaçarkendünya rekoru kırdın...
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