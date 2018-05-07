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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybeti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:22
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

İBDA-C davasından yargılanıp beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, dün gece rahatsızlanınca getirildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı.

DÜN AMELİYATA ALINMIŞTI

Yalova Devlet Hastanesi’ne dün gece gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” diyen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:22
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