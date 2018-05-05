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Beyin kanaması geçiren Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı

Dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:44
Beyin kanaması geçiren Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı

Salih Mirzabeyoğlu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞTI

50'nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ'cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:44
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