Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü oldu Salih Kaygusuz kimdir ve nerelidir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum il milli eğitim müdürlüğine yeni atama yapıldı. Buna göre, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz atandı. Salih Kaygusuz kimdir? Salih daha önce hangi görevlerde bulundu?

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın Sinop'a atanmasından sonra boşalan bu göreve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz atandı. Erzurum'un Oltu ilçesi doğumlu olan Salih Kaygusuz, 2015 yılından beri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü görevini yürütüyordu.