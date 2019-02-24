Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak krizi" tartışması

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının bulunmaması, "bayrak krizi" tartışmasına neden oldu. Salih'in basın ofisinden, Irak Cumhurbaşkanı'nın, Sisi ile Mısır'daki Şarm eş-Şeyh'te görüşmesine ilişkin yazılı açıklamada paylaşılan fotoğrafta, Sisi'nin arkasında Mısır bayrağı olmasına rağmen görüşmede Irak bayrağının bulunmaması dikkati çekti. Görüşmede Irak bayrağının yer almaması nedeniyle ülkede "bayrak krizi" tartışması başladı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Basın Ofisi Müdürü Haydar Hamada, yaptığı yazılı açıklamada, İbadi ile Sisi'nin Kahire'de 22 Ekim 2018'deki görüşme fotoğrafını paylaşarak, "İbadi'nin Sisi ile son görüşmesiydi. Mısır tarafı, Başbakan İbadi'nin makamının Cumhurbaşkanı Sisi'nin makamıyla eşleşmediği gerekçesiyle Irak bayrağını kabul etmemişti ancak İbadi ofisinin ısrarı sonucu Irak bayrağı görüşmede yer almıştı." ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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