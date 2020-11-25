Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bloomberg, ülkelerin 100 bin kişi başına aylık yeni vaka sayıları, aylık ölüm oranı, toplam ölüm sayısının nüfusa oranı ve yapılan test sayısındaki pozitif vaka oranları gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yeni tip koronavirüs salgınına karşı en dayanıklı olan 53 ülkeyi açıkladı.

Yayınlanan listeye göre salgınla mücadelede en başarılı ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda'yı Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Finlandiya takip etti.

Türkiye ise Bloomberg'in değerlendirmesi sonucu 60.6 puan alarak 53 ülkenin yer aldığı listede 30. sırada yer aldı.