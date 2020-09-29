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Korona Virüs Salgından en çok etkilenen ikinci ülke
Korona Virüs

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke

Hindistan'da ve Brezilya koronavirüste son vaka sayıları açıklandı. Brezilya salgından en çok etkilenen ikinci ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:03:00 -
Salgından en çok etkilenen ikinci ülke

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde son 24 saatte salgın vaka sayılarında artışa sebep oldu.

Hindistan ve Brezilya’da da son rakamlar açıklandı.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan’da 809, Brezilya’da 317 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da 71 bin 943 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 145 bin 291'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 101 bin 397'ye ulaştı.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 58’e, vaka sayısı da 13 bin 155 artarak 4 milyon 745 bin 464’e yükseldi.

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