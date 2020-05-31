Salgın süresince havuzda yüzmek güvenli mi?

Sıcak yaz aylarının gelmesiyle birlikte son günlerde oldukça merak edilen, 'salgın süresince havuzda yüzmenin güvenli olup olmayacağı' konusuna ilişkin bilim insanlarından önemli bir açıklama geldi. Webtekno'nun aktardığı bir habere göre bilim insanları, koronavirüsün su içerisinde yayılmadığını ancak yine de sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini açıkladı.

Michigan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Krista Wigginton, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda koronavirüsün su içerisinde yayılmamasının bazı ana nedenleri olduğunu; suda ortaya çıkan bir virüs olmadığı için havada hareket ettiğini, suya karıştığında seyrelip yok olduğunu, solunum yolunu kullanan bir virüs olduğu için yutkunma ile değil de nefes alma ile bulaştığını ve havuzların klor ile dezenfekte edildiği için bu ortamda yaşama şansının çok düşük olduğunu söyledi.

Wigginton, yaptığı açıklamada "Klorlanmış havuzlar, yüzmek için hiçbir risk barındırmıyor çünkü hava kaynaklı olan bu virüsler klor dezenfektesine karşı çok duyarlı bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.