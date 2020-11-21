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Korona Virüs Salgın sonrası kitap satışları patladı
Korona Virüs

Salgın sonrası kitap satışları patladı

Koronavirüs salgınından bu yana insanların eve kapanması nedeniyle kitap satışlarının arttığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 07:30:00 -
Salgın sonrası kitap satışları patladı

10 farklı ilde kitabevi işletmeciliği yapan Kocaeli Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Mustafa Anayurtlu, vatandaşların mağazalara gidemediği için internetten kitap aldığını, bunun da satışları yüzde 70 arttırdığını söyledi.

Anayurtlu, “İnsanlar bu süreçte kitaplara yolculuk yaptı. Kitapları keşfettikçe de diğer kitaplara merak sardı. Okuma oranı pandemide artmış oldu. Kitap basım oranları düştü; ama sektör olarak dünyada altıncıyız. Şu anda ülkemizde satılan kitapların yüzde 70’ini kadınlar alıyor, erkeler ise yüzde 30’da. 25-30 yaş ise en çok kitap alan yaş grubu” şeklinde konuştu.

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