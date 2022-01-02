Salgın öncesi Madonna’dan 'korona'lı albüm kapağı! Öleceklerin listesi yer alıyor
Ezoterik örgütlerle karanlık ilişkileri zaman zaman gündeme gelen ve her çıkardığı albümden milyonlarca dolar kazanan ABD’li pop şarkıcısı Madonna’nın, henüz Coronavirüs salgını başlamadan aylar önce çıkardığı Madonna X adlı albümünün kapağında verdiği subliminal mesajlar yeniden gündeme geldi.
Yeni Akit/Ankara
ABD’li pop şarkıcısı Madonna’nın, henüz koronavirüs salgını başlamadan aylar önce çıkardığı Madonna X adlı albümünün kapağında verdiği subliminal mesajlar, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Madonna nın 2019’un Haziran ayında, pandemiden önce çıkardığı Madonna X adlı albümün arka kapağında yer alanlar herkesi şoke etmişti.
Coronavirüs salgınını önceden biliyor muydu?
Madonna’nın albüm kapağında, elinde tıpkı pandemiyle birlikte kullanılmaya başlandığı gibi plastik eldiven takmış birinin, “Corona” markalı daktilo ile, ölecek kesimlerin listesini sıraladığı görülüyor. Daktiloya takılı kağıtta ölecekler listesinde doktorlar, öğrenciler, öğretmenler gibi toplumun her kesiminden insan topluluklarının olduğu dikkat çekiyor. Madonna’nın albümüyle ilgili sosyal medyada binlerce kişi paylaşımda bulunurken, pandemiden 7-8 ay önce şarkıcının böyle bir albüm kapağı hazırlamasının, salgının planlı olduğuna yönelik iddiaların doğruluğunu ispatladığı yorumlarının fazlalığı göze çarpıyor.
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