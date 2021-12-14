Salgın nedeniyle yeniden kırmızı alarm verildi: Hastaneler dolup taşınca ‘tatilinizi erteleyin’ çağrısı yapıldı!

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

2 bin euro karşılığında izin iptali

Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin avro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

Koronavirüs aşıları yapılacak

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulunun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için Kovid-19 aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.