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Avrupa Salgın nedeniyle yeniden kırmızı alarm verildi: Hastaneler dolup taşınca ‘tatilinizi erteleyin’ çağrısı yapıldı!
Avrupa

Salgın nedeniyle yeniden kırmızı alarm verildi: Hastaneler dolup taşınca ‘tatilinizi erteleyin’ çağrısı yapıldı!

Koronavirüs salgınının beşinci dalgasını yaşayan Fransa’da vaka sayılarında yaşanan ciddi artış nedeniyle kırmızı alarm verildi. Hastanelerin dolup taştığı Fransa’da doktorlara “tatilinizi erteleyin” çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:24:00 -
Salgın nedeniyle yeniden kırmızı alarm verildi: Hastaneler dolup taşınca ‘tatilinizi erteleyin’ çağrısı yapıldı!

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

2 bin euro karşılığında izin iptali

Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin avro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

Koronavirüs aşıları yapılacak

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulunun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için Kovid-19 aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.

 

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