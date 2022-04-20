Salgın gün geçtikçe etkisini yitiriyor! TTB hala 'aşı' diyor

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Koronavirüsün etkisini yitirmesini bir türlü kabullenemeyen TTB, istikrarlı düşüşe işaret eden tablo orta yerde dururken, korku pompalama misyonu ile "Aşı" çığırtkanlığı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

Özellikle maske kullanımı konusunda önemli kararların açıklamasının beklendiği toplantının ertelenmesinden sonra açıklamada bulunan TTB, pandeminin sonlanmadığını, 30 Ocak’tan 19 Nisan’a kadar geçen 79 günde dünya genelinde 11 bin 565 kişinin vefat ettiğini ifade ederek sahneye çıktı.

TTB'nin açıklamasında aşı çığırtkanlığı yapıldı.

"Geldiğimiz aşamada iktidar salgını yönet(e)memiş, uyguladığı politikalarla önlenebilir ölümlere neden olmuştur." ifadeleri ile Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan TTB, aşılanma çağrısı yapmadan önce, yeni bir varyant gelebileceğini öne sürerek, "Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz." açıklamasında bulundu.