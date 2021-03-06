"Salgın 2022'de biter" açıklaması yapan DSÖ: Virüs ortadan kalkmayacak

Alman Bild gazetesine konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Başkanı Hans Kluge Kluge, "Salgının 2022'nin başında biteceğini tahmin ediyorum Bu, virüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmez" dedi. Kluge, "Ancak başka yıkıcı müdahaleler olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. DSÖ başkanının iyimserliğinin nedeni ise aşılar ve artan test kapasitesi.

Yine de Kluge, korona mutasyonları konusunda uyardı. Bu mutasyonlar yüzde 50 daha hızlı yayılabiliyor ve ciddi hastalık süreçlerine neden olabiliyor.

Kluge, "Bu, yavaş bir aşılama kampanyasına denk gelirse, ivmeyi kaybedeceğiz. Daha sonra virüs üstünlüğü yeniden kazanabilir. Şimdi Avrupa'daki insanların arkalarına yaslanıp rahatlama zamanı değil" dedi ve ekledi:

"Ciddi endişeler var: Bağışıklığın ne kadar süreceği belirsiz. Ayrıca aşı, diğer insanlara virüsün bulaşmamasını garanti altına almıyor."

AB Komisyonu, korona aşıları, Kovid hastalıkları ve negatif testleri kaydedecek olan "dijital yeşil pasaport" için yasa tasarısını 17 Mart'ta sunmak istiyor. Amaç, kısıtlamaları kaldırmanın ve Avrupa'da seyahat etmenin güvenli bir yolunu bulmak.

Devlet başkanları ve AB hükümeti, daha önce dijital aşı kaydı planlarını ilerletmeyi kabul etmişlerdi. Korona aşısı olan kişilerin, aşılarını sahteciliğe karşı korumalı bir şekilde Avrupa çapında kanıtlayabilmeleri için teknik gerekliliklerin üç ay içinde yerine getirilmesi gerekiyor.