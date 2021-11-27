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Kadın - Aile Şalgam suyunun faydaları nelerdir, şalgam suyu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şalgam suyunun faydaları nelerdir, şalgam suyu nasıl yapılır?

Kış mevsiminin en sevilen içeceklerinden biri de şalgam suyudur.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:11:00 -
Şalgam suyunun faydaları nelerdir, şalgam suyu nasıl yapılır?

Şalgam suyu veya kısaca şalgam turpgiller ailesine ait bir bitki olan şalgam ile yapılan, Çukurova'ya özgü bir içecektir. Şalgam bitkisinin yanı sıra siyah havucun su ile karıştırılıp, tuz da ilave edilmesiyle yapılır.

Evde şalgam suyu nasıl yapılır? 

Havuçların kabuklarını soyun. Uzunlamasına önce ikiye daha sonra dörde bölün ve 5 kiloluk bidona yerleştirin. Pancarın kabuklarını soyun ve iri iri doğradıktan sonra onu da bidona yerleştirin.

Diğer bir yanda, temiz bir tülbentin içine ekmek, maya, şeker ve bulguru koyup sıkıca bağlayın. Bunu ve bir avuç nohudu da bidonun içine atın. 1 yemek kaşığı tuz ekledikten sonra bidondaki malzemelerin üzerini örtecek kadar su koyun. Ağzına temiz bir poşet geçirip kapağını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen bir yerde 15-20 gün kadar dinlendirin. Bu süre sonunda kapağı açıp tülbenti çıkarın. Sonrasında şalgam suyunuzu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

 

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