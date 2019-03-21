Şalgam suyu kanseri mi önlüyor suyu nasıl yapılır, faydaları nedir?

İnsanoğlu en güzel ve en hassas bir şekilde yaratılmış. Tüm canlı ve cansız varlığın sahibi olan Allah (c.c) doğadan her canlının istifade etmesi için çeşit çeşit yiyecekler ve içecekler yaratıp canlıların hizmetine sunmuş. Doğadaki nimetlerden sadece bir tanesi olan şalgamın bile insana saymakla tükenmeyen faydalarınını olduğunu biliyor muydunuz? Şalgam suyu birçok yemeğin yanında sevilerek tüketilir. Şalgam suyunun çağımızın en yaygın hastalıklarından olan kansere de iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları

- Şalgam suyu, iştah açıcı özelliği sayesinde kilo almak isteyenler için faydalı bir besindir.

- Sindirim sistemini çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır. Şalgamın mide ve karaciğere de iyi geldiği tespit edilmiştir.

- Kalsiyum, potasyum ve demir içerikleri sayesinde vücuttaki kemikleri ve dişleri kuvvetlendirmektedir.

- Afrodizyak özelliği sayesinde cinsel hayatını düzenlemek isteyenlere yardımcı olur.

- Şalgamın 100 gramında 20 kalori bulunur. Ayrıca yeterli miktarda A, B ve C vitamini içerir.

- Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu özelliğe sahiptir.

- İçeriğinde yer alan bileşimler nedeniyle göz sağlığı için faydalıdır.

- Vücutta biriken zararlı toksinleri atmaya yardımcı olur.

- Kolesterol seviyesini düşürmek için tüketilebilir.

- Herhangi bir sebeple ortaya çıkan stresten kurtulmak için bolca yenmeli, suyu içilmelidir.

- Diğer önemli yararı da idrar söktürücü özelliğe sahip olmasıdır.

- Bütün bunların yanında şalgam; romatizmaya, mafsal şişliklerine, böbrek taşının düşmesine, apse, dolama, kan çıbanı, donma, egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

Şalgam suyu kansere iyi mi geliyor?

Dr. Ender Saraç, A, C ve B vitaminleri içeren şalgam suyunun cilt için de faydalı olduğunu söyledi. Dr. Ender Saraç şöyle konuştu: "Şalgam suyu hazmettiricidir. Şalgam suyunun içerisinde bir çeşit laktik asit vardır. Et kebap, ağır yağlı yiyoruz ya, şalgam suyu etin ve ağır yemeklerin hazmedilmesine yardımcı oluyor. Şalgam suyu aynı zamanda çok iyi bir probiyotiktir. Tıpkı kefir gibi, iyi bir yoğurt gibi, tıpkı boza gibi, tıpkı kombu çayı gibi, tıpkı tarhana çorbası gibi şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ediyor."

Ege bölgesinde boza tüketildiğini Adana'da ise şalgam suyunun tercih edildiğini söyleyen Saraç şunları kaydetti: "Adana'da probiyotik olarak şalgam suyu içilir. Şalgam suyu, Adana'nın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecektir. Şalgam suyu kan yapıcıdır. Şalgam suyunu kışın, her gün bir bardak içerim. Ama içerisine bolca limon sıkarım. Şalgam suyu sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmez. Çünkü içerdiği antioksidanlar ile uzun vadede hem kalp ve damar sağlığı için çok fayda sağlıyor hem de kansere karşı koruyor. Şalgam suyu içerdiği A vitamini sebebiyle gözler için de büyük şifa kaynağıdır."

Şalgam suyu nasıl yapılır tarifi?

Pancarların, havuçların ve şalgamın kabuklarını soyacak yardımıyla soyun.

Pancar ve şalgamı orta boyda küpler halinde doğrayın.

Havuçları dikaye bir biçimde dört eşit parçaya bölün.

Ekmeğinizi temiz bir tülbente sarın.

Şalgamı hazırlayacağınız kabın tabanına ekmeği, üzerine doğradığınız havuç, şalgam ve pancarı ilave edin.

Limon tuzu, kaya tuzu ve şekeri de ekleyin.

Hazırladığınız kabın alabildiği kadar suyu malzemelerin üzerine gezdirin.

Ağız kısmını sıkıca kapatın ve yaklaşık 15 gün bekletin. Sürecin sonunda ekmeği içerisinden çıkarın ve afiyetle tüketin.