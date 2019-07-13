Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza Van’ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.

Van’ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek"ten 60 bin 163 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Açıklamada, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına da teşekkür edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.