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Saldırıyı kınayan Gaziantepli baklavacılardan hamile kadınlara baklava bedava

İstanbul’da içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırarak dehşeti yaşatan baklavacılara tepki gösteren Gaziantepli baklavacılar, hamile kadınlar için bedava baklava kampanyası başlattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
Saldırıyı kınayan Gaziantepli baklavacılardan hamile kadınlara baklava bedava

İstanbul’da içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırarak dehşeti yaşatan baklavacılara tepki gösteren Gaziantepli baklavacılar, hamile kadınlar için bedava baklava kampanyası başlattı.


İstanbul Pendik’te yol tartışmasında otomobile saldırıp içindeki 7 aylık hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatan baklavacı Hüseyin ve Hasan Sel kardeşlere, Gaziantep’teki baklavacılardan tepki geldi. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu toplam 12 şubesi bulunan ve terörle mücadele gazisi Hamit Yıldız’a ait olan Hamido Baklavaları, hamile kadınlar için bedava baklava kampanyası başlattı.



"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"


Hamido Baklavaları Gaziantep Merkez Şubesi Sorumlusu Cengiz Serindağ, hamile kadına yapılan davranışı kabul edemeyeceklerini belirterek tepkisini dile getirdi. Yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve tüm baklavacılardan da aynı tepkiyi beklediklerini söyleyen Cengiz Serindağ, "Biz Gaziantep’teki ve tüm Türkiye genelindeki 12 şubemizde hamile kadınlarımıza yönelik baklava ikramı kampanyamızı başlatıyoruz. Orada trafikte meslektaşımızın, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca yönelik saldırısını ve saygısızlığını şiddetle kınıyoruz. Bu olaya tüm Türkiye’deki baklavacı esnafının da tepki göstermesini bekliyoruz. Bu yüzden hamile kadınlarımıza ücretsiz baklava ikramı kampanyamızı hayata geçiriyoruz. Hamile bir kadının bulunduğu bir araca yönelik saldırıyı nefretle kınadığımız gibi bu olaya sebep olan şahısların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.


Yapılanların tüm baklavacılar için kötü bir imaja neden olduğunu vurgulayan Serindağ, "Bir meslektaşımızın yapmış olduğu bu saygısızlık tüm baklavacılar için kötü bir imaj oluşturmaktadır. Yani o yüzden biz Gaziantepli baklavacılar olarak bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu mesleği yapan herkesten de buna göre bir tavır almasını istiyoruz. Çünkü bizim baklavacılar olarak köklü bir geçmişimiz vardır ve bunu zedelemeye, lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu kimsenin yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.


Türkiye genelindeki 12 şubenin vitrinine "Hamile bayanlarımıza baklava ikramımızdır" yazısı asılırken, Gaziantep ve Türkiye genelindeki baklavacıların da kampanyaya destek verilmesi için çağrıda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
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