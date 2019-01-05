Başörtüsü çıkarılmaya çalışılan Elif Gürbüz, Yeni Akit'e konuştu: Her zaman yaşanan bir durum

Taha Emre Özdemir Ankara

Ankara Sıhhiye'de bir lokantada saldırıya uğrayan Elif Gürbüz, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Tesettürlü olduğu için hiç tanımadığı bir kadının sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalan Gürbüz, işletmenin güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte Ankara Adliyesine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

Adliye çıkışında yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Gürbüz, şunları söyledi:

"Yüksek İhtisas Hastanesinden çıktım ve ilacımı almak için eczaneleri gezdim. Yemek için de restoranta girmiştim. Peşimden görüntülerdeki kadın geldi ve beni darp etti. Sonrasında kendisinin ne yaptığını sordum. Bana aşağılayıcı bir tavırla İngilizce cevap verdi. İngilizce anladığımı belirtmek için Türkçe cevap verdim. Aramızdaki bu diyalogdan sonra üzerime doğru yürümeye başladı. Çevredekilerin ona tepki göstermesiyle geri çekildi. El kol işaretleri ve fiziksel hareketleri ile tacizine devam etti."

'Türkiye'de her zaman yaşanan bir durum'

"Yaşadığım olay Türkiye'de her zaman yaşanan bir durum." diyen Gürbüz, "Kimi zaman Kürt-Türk ayrımı ile kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman da açık-kapalı ayrımlarıyla insanları birbirine düşürmeye çalıştılar. Bu ülke bütün renkleri ile güzel. Biz onlara bu fırsatı asla vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'İnsanların haklarına arayabilmelerine örnek olmak istedim'

Kendisine yapılan insanlık dışı muameleye rağmen birlik ve beraberlik mesajları veren Gürbüz, "Bu davayı açma sebebim, kapalı açık fark etmeksizin insanların haklarına arayabilmelerine örnek olmak istedim. Yeter ki birbirimiz ile beraber yaşamayı öğrenelim. Benim kardeşlerim de açık. Ailemde çok fazla açık insan var. Açık olan çok yakın arkadaşlarım var. Hiçbir zaman o açık bu kapalı gibi bir olmadı, olmayacakta. Millet olarak art niyetli insanlara bu fırsatı vermemeliyiz." diye konuştu.