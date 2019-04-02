Saldırıya uğrayan SP'li Akmeşe konuştu!

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Olayda Akmeşe ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çüngüş ilçe merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, resmi olmayan sonuçlara göre SP’den Çüngüş Belediye Başkanı olan Ali Suat Akmeşe ve yeğeni Suat Akmeşe, meydanda vatandaşlarla sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ali Suat Akmeşe başına keserle aldığı darbe ile yaralanırken, yeğeni Suat Akmeşe ise silahla yaralandı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi.

"Kafama demir parçası ile vuruldu"

Konu ile ilgili bilgi veren SP’li aday Akmeşe, "Öğretmenevinde tebrikleri kabul ediyordum. Olay sesi duydum, silah sesleri geliyordu. Kaymakam bey beni aradı ve olay yerine gelip halkı sükunete davet etmemi söyledi. Ben de çıkarken arkadan bir kişi kafama demir parçası ile vurdu’’ dedi.